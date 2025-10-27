Cronaca

Nasconde la droga a casa della fidanzata, 28enne arrestato a Genova

di redazione

Aveva nascosto quasi due kg di cocaina nell'appartemento della fidanzata nel quartiere genovese di Sampierdarena ma è stato scoperto e arrestato per spaccio: si tratta di un 28enne genovese. 

Il giovane è stato fermato domenica mattina, al termine di un servizio di appostamento in vico Raffetto dove gli agenti lo hanno visto uscire da un portone e avvicinarsi a due cittadini centroafricani. A quel punto gli ulteriori controlli effettuati dagli agenti hanno permesso di individuare il resto della droga che conservava in casa della findanzata. Il pm di turno ha disposto il trasferimento nel carcere di Marassi. Il 28enno non ha precedenti.

