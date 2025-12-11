Al processo Morandi avvocata di Ovada accusa la politica ma salva il senatore Rossi

× Il tuo browser è obsoleto.

"La politica è la grande assente nel processo del Morandi, gli ambientalisti bloccarono la Gronda che avrebbe agevolato interventi sul viadotto Polcevera, Beppe Grillo a una manifestazione dei 5 stelle nel 2014 al circo Massimo profetizzò che "vi racconteranno la favoletta del crollo di Ponte Morandi, ma non credeteci, il viadotto starà su ancora per 100 anni".



Politica che oggi a sorpresa ha fatto irruzione in un'anonima udienza del processo per la tragedia del 2018 grazie all'arringa dell'avvocata ovadese, Paola Sultana, che nel chiedere l'assoluzione del suo assistito, l'ispettore Aspi Natali, uno degli imputati minori del tronco di Genova, è entrata a gamba tesa sui politici.



La legale a margine dell'udienza ammette poi che il senatore ed editore di Primocanle Maurizio Rossi da politico fece quanto doveva inoltrando più interrogazioni al ministro dei Trasporti Delrio per denunciare il degrado del Morandi, chiedendo più manutenzione, investimenti e segnalando rischi strutturali. Domande però rimaste senza risposta, come emerso anche nel processo quando Rossi fu ascoltato come teste dell'accusa.





Sultana poi ricorda bene dove era il 14 agosto del 2018: "Ero in giro, diluviava anche a Ovada, l'ho saputo da un messaggio che ho ricevuto, credevo fosse uno scherzo, poi ho visto le immagini su Internet, noi ovadesi siamo stati particolarmente coinvolti perché c'è un video in cui si vede un poliziotto della stradale che di Ovada che conosciamo tutti, Gastaldo, che sull'orlo del precipizio e sotto l'acqua con le braccia alzate (e mentre lo dice la legale allarga le braccia - vedi foto - come a mimare quanto fece l'agente) blocca le macchine sul ponte intimando agli automobilisti di fermarsi e andare indietro".



L'avvocata poi sottolinea come anche per Ovada e per il basso Piemonte la tragedia del 2018 è stato un evento che ha lasciato il segno. "Genova è vicina, io ci ho fatto l'università, ci sono mie amici e parenti, ci vengo sempre, anche per noi è stato come l'11 Settembre".