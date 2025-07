Teneva in casa 200 dosi di crack per lo spaccio, arrestato: è la seconda volta in due mesi

Immagine di archivio

Arrestato per la seconda volta in due mesi un uomo di origini senegalesi: la prima volta, a giugno, perché trovato a spacciare crack. La seconda, dopo pedinamenti e una perquisizione presso il suo domicilio, perché trovato in possesso di stupefacenti.

In casa 48 grammi di droga, bilancino, denaro

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Genova Centro l’avevano arrestato a giugno insieme a un compagno quando era stato trovato a cedere una dose di crack a un cliente: è successo nella zona della Commenda di Pré. Due giorni fa, era il 24 luglio, lo stesso uomo è stato notato da una pattuglia nei vicoli: poiché sfuggiva ai controlli, è stato pedinato e una volta individuata la sua abitazione l'hanno perquisita. In casa l'uomo aveva 48 grammi di crack, già suddivisi in circa 200 dosi pronte per essere vendute, oltre a circa 1000 euro, un bilancino di precisione, materiale vario necessario per la suddivisione e il confezionamento della droga.

L'uomo, maggiorenne, è stato portato a Marassi dove attende l'udienza di convalida dell'arresto.

