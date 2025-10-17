Blitz antidroga a ponente: cane Leone fiuta cocaina nelle sale slot di Sampierdarena

Leone ha fiutato la droga in due slot machine

Controlli a tappeto nelle sale slot: è questa la novità del servizio straordinario di polizia andato in scena ieri pomeriggio nel Ponente genovese, con il cane antidroga Leone a fiutare tracce di stupefacenti tra gli avventori. Coordinato dal Commissariato Cornigliano, con unità del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e team cinofili, l'operazione ha scandagliato zone critiche come Sampierdarena, Rivarolo, Pontedecimo, Certosa e Bolzaneto, focalizzandosi su reati predatori, spaccio e decoro urbano.

Focus sulle sale slot: identificazioni e sequestri

Particolare attenzione alle sale slot di via Molteni e via Urbano Rela, dove gli agenti hanno identificato decine di avventori. In uno dei locali, un 54enne genovese è stato accompagnato in Commissariato per notificare un decreto di citazione a giudizio. Il fiuto di Leone ha fatto il resto: due segnalazioni positive. Un 19enne locale è stato sorpreso con una dose di cocaina, mentre un 32enne ecuadoriano nascondeva circa 2 grammi di cannabis. Entrambi sanzionati amministrativamente alla Prefettura, con avvio di procedure che includono programmi riabilitativi.

Oltre 60 identificazioni e verifica esposti

Nel complesso, oltre 60 persone identificate, inclusi i residenti di piazza Masnata, dove sono stati verificati esposti per degrado e microcriminalità.