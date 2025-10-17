Blitz antidroga a ponente: cane Leone fiuta cocaina nelle sale slot di Sampierdarena

Controlli a tappeto nelle sale slot: è questa la novità del servizio straordinario di polizia andato in scena ieri pomeriggio nel Ponente genovese, con il cane antidroga Leone a fiutare tracce di stupefacenti tra gli avventori. Coordinato dal Commissariato Cornigliano, con unità del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e team cinofili, l'operazione ha scandagliato zone critiche come Sampierdarena, Rivarolo, Pontedecimo, Certosa e Bolzaneto, focalizzandosi su reati predatori, spaccio e decoro urbano.
Focus sulle sale slot: identificazioni e sequestri
Particolare attenzione alle sale slot di via Molteni e via Urbano Rela, dove gli agenti hanno identificato decine di avventori. In uno dei locali, un 54enne genovese è stato accompagnato in Commissariato per notificare un decreto di citazione a giudizio. Il fiuto di Leone ha fatto il resto: due segnalazioni positive. Un 19enne locale è stato sorpreso con una dose di cocaina, mentre un 32enne ecuadoriano nascondeva circa 2 grammi di cannabis. Entrambi sanzionati amministrativamente alla Prefettura, con avvio di procedure che includono programmi riabilitativi.
Oltre 60 identificazioni e verifica esposti
Nel complesso, oltre 60 persone identificate, inclusi i residenti di piazza Masnata, dove sono stati verificati esposti per degrado e microcriminalità.
L'operazione, parte di un piano "alto impatto", ha evitato arresti ma ha messo sotto torchio punti caldi noti per spaccio e gioco d'azzardo patologico.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Le sfide delle adolescenti di oggi tra social, scuola e bisogno di ascolto
Amt, a Tursi il teatro della crisi: tutti sul palco (tranne uno) e una città che aspetta la verità