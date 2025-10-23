"Chiama il Cup per una comunicazione urgente": il nuovo sms truffa che gira in Liguria

Il messaggio truffa

"Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup al numero 899897991 per comunicazioni che la riguardano". Si legge così nei messaggi arrivati negli ultimi giorni sui cellulari di decine di cittadini della provincia di Imperia.

L'allarme di Asl 1

Un tentativo di truffa, fanno sapere da Asl 1, che specifica che "l'azienda sanitaria non invia sms e non esegue telefonate di questo tenore, oltre a non richiedere dati personali e sensibili e invio di denaro".

