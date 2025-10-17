Trovato su un treno a Roma e arrestato, aveva truffato un'anziana di Rapallo

È stato rintracciato dalla polizia ferroviaria di Roma Termini a bordo di un treno il truffatore che aveva rubato denaro e gioielli a un'anziana di Rapallo. L'operazione è nata dalla segnalazione della stazione dei carabinieri di Rapallo.

L'uomo, pluripregiudicato e già noto alle forze dell'ordine, era partito da Genova e si stava dirigendo a Napoli Centrale a bordo del treno AV 9657. Le indagini hanno permesso di identificare il sospetto grazie a un importante scambio di informazioni tra le forze di polizia.

La refurtiva era in uno zainetto abbandonato tra le carrozze

All'arrivo del treno alla Stazione Centrale di Roma Termini, le pattuglie hanno prontamente bloccato l'indagato. Nel contempo, è stato avviato un approfondito controllo delle carrozze per verificare la presenza di eventuale refurtiva poi trovata in uno zainetto appartenente al truffatore, contenente collane d'oro, anelli d'oro e denaro contante, tutti oggetti sequestrati.

