Cronaca

Torna alla homepage

Trovato su un treno a Roma e arrestato, aveva truffato un'anziana di Rapallo

Le indagini hanno permesso di identificare il sospetto grazie a un importante scambio di informazioni tra le forze di polizia
49 secondi di lettura
di Redazione

È stato rintracciato dalla polizia ferroviaria di Roma Termini a bordo di un treno il truffatore che aveva rubato denaro e gioielli a un'anziana di Rapallo. L'operazione è nata dalla segnalazione della stazione dei carabinieri di Rapallo.

L'uomo, pluripregiudicato e già noto alle forze dell'ordine, era partito da Genova e si stava dirigendo a Napoli Centrale a bordo del treno AV 9657. Le indagini hanno permesso di identificare il sospetto grazie a un importante scambio di informazioni tra le forze di polizia.

La refurtiva era in uno zainetto abbandonato tra le carrozze 

All'arrivo del treno alla Stazione Centrale di Roma Termini, le pattuglie hanno prontamente bloccato l'indagato. Nel contempo, è stato avviato un approfondito controllo delle carrozze per verificare la presenza di eventuale refurtiva poi trovata in uno zainetto appartenente al truffatore, contenente collane d'oro, anelli d'oro e denaro contante, tutti oggetti sequestrati.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 17 Ottobre 2025

Trovato a Milano l'uomo che aveva truffato un'anziana genovese di soldi e gioielli

È incappato nei controlli della polizia locale

TAGS