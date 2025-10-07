Sospetto pacco bomba alla sinagoga di Genova, chiusa via Assarotti

Allarme a Genova per un sospetto pacco bomba nella sinagoga di via Bertora, una traversa di via Assarotti. La chiamata è arrivata alla centrale operativa del 112 intorno alle 10.

Immediati i soccorsi, in una giornata già ad alto livello di tensione nel secondo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Chiusa via Assarotti. Sul posto vigili de fuoco, agenti delle volanti e gli artificieri. Le forze dell'ordine hanno tirato il nastro bianco e rosso per creare il perimetro di sicurezza e far brillare il pacco.

La chiamata al 112

Una persona ha detto di aver trovato uno zaino abbandonato all'interno dell'edificio.

