Incendio in un appartamento a Sanremo, madre e figlio ustionati e quattro agenti intossicati

Grave incendio nella tarda mattinata di oggi a Sanremo, divampato all'interno di un appartamento di corso Inglesi 169.

Il fatto è avvenuto poco prima delle ore 12.30: nell'incendio sono rimaste coinvolte due persone, una donna di 80 anni e un uomo di 57, madre e figlio.

L'anziana donna ha riportato gravi ustioni sul corpo ed è stata trasferita nel centro Grandi Ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova. Il figlio invece, con bruciature sulle mani, è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sanremo. Nell'intervento sono rimati intossicati anche quattro poliziotti del commissariato, che sono ricoverati in osservazione.

Le fiamme, da quanto emerso da un primo quadro, sarebbero partite da un materasso presente all'interno dell'abitazione: sul posto vigili del fuoco e polizia locale per mettere in sicurezza l'area.

