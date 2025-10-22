Cane scappa e viene investito in via XX Settembre, mobilitazione dei passanti

Incidente intorno alle 19,30 in via XX Settembre a Genova. Il bilancio è un un ferito portato in codice giallo all'ospedale Galliera con ferite lievi. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente ma da quanto ricostruito sembrerebbe che un cane sia sfuggito al suo padrone all'altezza dell'incrocio con via Cesarea. A quel punto l'animale è stato investito da una moto che sopraggiungeva.

Ad avere la peggio è stato l'uomo di circa 50 anni a bordo del mezzo a due ruote che è caduto rovinosamente. I tanti passanti si sono fermati a soccorrere il ferito che è stato immobilizzato e portato in ospedale. Il padrone del cane è in stato di schok. Mentre la bestiola ha riportato una ferita alla zampa

