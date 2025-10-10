Cronaca

Minaccia l'ex compagna, 56enne arrestato per stalking a Sanremo

di redazione

Un uomo di 56 anni, che perseguitava e minacciava l'ex compagna è stato arrestato, a Sanremo dalla polizia con l'accusa di stalking. Nel corso degli ultimi mesi, tra l'altro, gli agenti erano più volte intervenuti a tutela della donna, adottando la procedura del "codice rosso". Alla fine, quest'ultima si è decisa a denunciare l'ex compagno, che continuava a inviarle numerosi messaggi di minacce e richieste di denaro.

Il 6 ottobre l'ultima aggressione

Il 6 ottobre scorso, spaventata per l'insistenza dell'uomo, la donna si è di nuovo presentata in commissariato e poco dopo aver formalizzato la denuncia, al momento di rientrare in casa, mentre è stata aggredita alle spalle dall'ex compagno che l'ha spinta contro la porta di ingresso, costringendola a entrare.

Braccato in casa ha insultato gli agenti di polizia

Una volta dentro, le ha intimato di ritirare la denuncia, ma lei è però riuscita a scappare dall'appartamento e ad allertare le forze dell'ordine. La donna è stata successivamente rintracciata in via Palma mentre l'uomo, braccato in casa, ha iniziato a insultare e minacciare gli agenti. E' stato così arrestato con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex ed è stato portato in carcere. Dopo la convalida dell'arresto, gli è stata concessa la misura degli arresti domiciliari.

