Chiusi due locali in salita Pollaiuoli infestati da blatte e mosche

I caruggi del centro storico, tra movida e tradizione, nascondono spesso realtà meno idilliache. Un'operazione a sorpresa di polizia e Asl3 ha portato alla luce gravi irregolarità igienico-sanitarie in diversi esercizi commerciali, culminando in sanzioni complessive per quasi 30mila euro. L'intervento, parte di un piano di monitoraggio rafforzato dopo le recenti riunioni in Prefettura per la sicurezza urbana, ha colpito zone nevralgiche come via Prè, Sottoripa e dintorni, rispondendo alle segnalazioni di residenti e comitati sul degrado

Le violazioni al centro del blitz

I controlli, mirati alla verifica di norme su igiene, conservazione alimenti e tracciabilità, hanno rilevato problemi diffusi: scarse condizioni igieniche, mancanza di acqua calda, allergeni non dichiarati correttamente, conservazione inadeguata di cibi e inosservanza delle regole HACCP. Locali in via Prè, zona Sottoripa, via Lomellini, via della Raibetta, salita Pollaiuoli e piazza del Campo sono finiti nel mirino

Chiusure immediate per tre esercizi

Il "piatto forte" dell'operazione: tre locali, due in via Prè e uno in salita Pollaiuoli, sono stati chiusi d'urgenza dall'Asl. Il kebab e il fast-food Pork spot in salita Pollaiuoli e il ristorante senegalese Fall lamp in via Prè. Motivo? Condizioni igieniche allarmanti, aggravate da infestazioni di insetti. In uno dei casi, blatte e sporcizia sui ripiani di esposizione hanno costretto all'intervento immediato, con sospensione totale dell'attività fino al ripristino delle norme.