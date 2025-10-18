Incidente in A10, auto contro camion a Valleggia: coda verso Ventimiglia

Verso le 13.10 sull’autostrada A10, in direzione Ventimiglia, poco dopo l’area di servizio di Valleggia, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura.
I soccorsi
Sul posto stanno operando una squadra dei vigili del fuoco del comando di Savona, i sanitari del 118, il personale di autostrade e le forze dell’ordine.
Feriti e traffico
Si registra un solo ferito lieve, l’occupante dell’autovettura, che nonostante lo spaventoso incidente non ha necessitato del trasporto in pronto soccorso.
Si segnalano rallentamenti al traffico lungo il tratto interessato. L’intervento è in corso.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Il cerchio magico del dentista santo: Renzo Piano, Gino Paoli, Antonio Ricci, Arnaldo Bagnasco
Le sfide delle adolescenti di oggi tra social, scuola e bisogno di ascolto