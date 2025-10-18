Incidente in A10, auto contro camion a Valleggia: coda verso Ventimiglia

L'incidente è avvenuto poco dopo l’area di servizio di Valleggia

Verso le 13.10 sull’autostrada A10, in direzione Ventimiglia, poco dopo l’area di servizio di Valleggia, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura.

I soccorsi

Sul posto stanno operando una squadra dei vigili del fuoco del comando di Savona, i sanitari del 118, il personale di autostrade e le forze dell’ordine.

Feriti e traffico

Si registra un solo ferito lieve, l’occupante dell’autovettura, che nonostante lo spaventoso incidente non ha necessitato del trasporto in pronto soccorso.

Si segnalano rallentamenti al traffico lungo il tratto interessato. L’intervento è in corso.



