Tre arresti per furto, rubavano i trolley ai passeggeri Flixbus

I furti nella zona di via Fanti d'Italia a Genova Principe

Ancora arresti per furti in zona Principe, a Genova, intorno all'area dove arrivano e partono gli autobus a lunga percorrenza di Flixbus. Questa volta sono tre gli uomini fermati dalla polizia locale di Genova: cercavano di allontanarsi con i trolley dei passeggeri in partenza, sottratti ai viaggiatori o al recupero bagagli o direttamente a bordo dei mezzi.

Il primo trolley restituito al passeggero

La polizia locale di Genova ha arrestato un uomo di nazionalità algerina per furto aggravato e per aver reso false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale. L’uomo è stato notato mentre si allontanava in modo sospetto portando con sé un bagaglio nella zona di sosta dei bus di linea. Gli agenti sono intervenuti prontamente, intercettandolo in flagranza di reato mentre tentava di cedere il bagaglio, risultato poco dopo sottratto a un viaggiatore a bordo di un autobus della compagnia Flixbus diretto a Milano. All’interno erano contenuti effetti personali, vestiti e un computer portatile. La vittima, una volta giunta a destinazione, ha sporto denuncia per furto. Il contenuto del bagaglio è stato integralmente recuperato e restituito.

Acquisti di merce illecita e false dichiarazioni di identità

Nel corso degli accertamenti, altre due persone sono state identificate e deferite all’autorità giudiziaria per ricettazione, avendo acquistato merce di provenienza illecita. L’uomo arrestato ha fornito false generalità, successivamente smentite dai riscontri effettuati con le autorità consolari algerine. Tale condotta ha comportato la contestazione anche del reato di false dichiarazioni sull’identità personale rese a un pubblico ufficiale. Su disposizione del pubblico ministero di turno, la Polizia Locale di Genova ha proceduto all’arresto per entrambe le ipotesi di reato.

I ladri si accordavano via auricolare

Durante un altro sopralluogo, sempre in zona piazza Fanti d’Italia, nei pressi del parcheggio della linea Flixbus, una pattuglia della Polizia locale ha notato alcune persone con comportamenti sospetti. Ieri alle 14.30, all’arrivo del bus Flixbus linea 510, tre uomini, presumibilmente in contatto telefonico mediante auricolari, si sono avvicinati e, mentre uno faceva da palo, gli altri due sono riusciti a impossessarsi di due trolley. Il palo e uno dei tre uomini si sono diretti verso via Alpini d’Italia con un trolley rosso, dove sono stati fermati dagli agenti, mentre il terzo si è dato alla fuga abbandonando un secondo trolley dopo 40 metri. Il primo trolley è stato riconsegnato al legittimo proprietario che ha immediatamente sporto denuncia formale, mentre per il secondo sono in corso indagini per risalire al legittimo proprietario. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per entrambi l’obbligo di firma.

