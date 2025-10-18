Tragedia in via Prà: morto mentre cerca di prendere al volo il bus

L'incidente è avvenuto vicino a una fermata

Una serata qualunque si è trasformata in tragedia intorno alle 20:15 in via Prà, quando un pedone ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto un autobus Amt. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo, dopo aver effettuato una fermata, ha dato la precedenza a un pedone che attraversava la carreggiata da monte verso mare. Completato l’attraversamento, l’autobus ha ripreso la marcia in direzione levante.



Il gesto fatale

Il pedone, presumibilmente intenzionato a salire a bordo, ha compiuto un gesto disperato: ha iniziato a battere con le mani sul vetro laterale destro del veicolo, in corrispondenza della portiera centrale, mentre l’autobus era già in movimento. Nel tentativo di attirare l’attenzione dell’autista verosimilmente per salire sul mezzo, l’uomo ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra vicino alla fiancata destra.



L'esito tragico

Gli accertamenti successivi hanno evidenziato la possibilità di un contatto tra il pedone e il veicolo durante la caduta, un impatto che potrebbe aver contribuito alle lesioni rivelatesi fatali. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma per il pedone non c’è stato nulla da fare.

Le indagini in corso

Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento, si stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona e raccogliendo le testimonianze di eventuali presenti.



Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook



