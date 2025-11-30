Ubriaca al volante sfonda il cantiere di piazza Solari, donna al pronto soccorso

Ha perso il controllo dell'auto e ha sfondato il cantiere di piazza Solari, a San Fruttuoso, finendo la sua corsa all'interno delle recinzioni che delimitano i lavori.

I soccorsi

È successo intorno all'una di notte, protagonista una donna di mezza età che è stata soccorsa dal 118, intervenuto con l'ambulanza Squadra Emergenze 308. Dalle prime informazioni la donna avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalle legge. La donna è stata portata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto l'auto proveniva da via Giovanni Battista d'Albertis quando la donna alla guida ha perso il controllo del veicolo, finendo nel cantiere.

L'anno scorso un altro incidente nello stesso punto

Nello stesso cantiere l'anno scorso era avvenuto un grave incidente che aveva visto un giovane in gravissime condizioni trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Il ragazzo, alla guida del suo scooter, era stato sbalzato dal mezzo dopo un violentissimo schianto contro un'auto.