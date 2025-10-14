Cronaca

Cede una centina nel cantiere del Terzo Valico, operaio ferito a una gamba

I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per stabilizzare l'operaio e trasportarlo fuori sulla barella
di Au. B.
I soccorsi al cantiere di Trasta

Paura nel cantiere del Terzo Valico a Trasta dove questa mattina un operaio si è ferito gravemente a una gamba. 

I soccorsi 

Sul posto è intervenuto il 118, con ambulanza e automedica, il nucleo prevenzione sui luoghi di lavoro e i vigili del fuoco di Genova. Dalle prime informazioni il lavoratore si sarebbe ferito durante il cedimento di una centina di sostegno. I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per stabilizzare l'operaio e trasportarlo fuori sulla barella. Sul posto anche la polizia.

