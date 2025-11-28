Tavolo a Roma per Ex Ilva, Bucci: "Dialogo va portato avanti". Salis: "Nessuna certezza"

Si è concluso senza accordi concreti ma con toni molto diversi l’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul futuro dell'Ex-Ilva. Al centro del confronto la nuova gara per la ricerca di soci privati e il destino degli stabilimenti, a partire da Taranto e Cornigliano. Presenti il ministro Adolfo Urso, i presidenti di Regione, i sindaci dei territori coinvolti e tutte le sigle sindacali.



Il governo ha presentato una proposta che, rispetto a quella respinta dieci giorni fa, prevede una "parziale continuità produttiva" per Genova-Cornigliano, scongiurando almeno nell’immediato la chiusura totale degli impianti. Una notizia accolta con sollievo relativo dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci: " Registriamo il positivo annuncio della parziale continuità produttiva per lo stabilimento di Genova Cornigliano che scongiura le peggiori previsioni di una chiusura degli impianti", ha dichiarato Bucci al termine del tavolo. "Pur essendo un segnale importante, che va nella direzione che auspichiamo da settimane e che deve restituire fiducia ai lavoratori e al territorio, si tratta di una riduzione di produzione che dovrà essere riequilibrata per tornare almeno alla produzione attuale nel più breve tempo possibile". Il governatore ha assicurato che "Regione Liguria continuerà a monitorare con la massima attenzione" e che il dialogo riprenderà già la prossima settimana.

Salis: "Serve garanzia pubblica, intervenga presidenza consiglio"



Tutt’altro clima dalle parole della sindaca di Genova Silvia Salis, che non ha nascosto la propria frustrazione per l’ennesimo rinvio e per la mancanza di garanzie a lungo termine. " Ennesima gara, ennesimo rinvio, ennesime incertezze", ha attaccato Salis. "Il governo, attraverso il ministro Urso, ha mostrato ancora una volta di non avere alcuna strategia per risolvere la crisi ex Ilva e continua a navigare a vista. A questo punto è necessario che intervenga direttamente la presidenza del Consiglio per dare risposte concrete, garanzie pubbliche e tempi certi ai lavoratori e ai territori".