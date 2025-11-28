Lo spettacolare tramonto su Genova da Terrazza Colombo: il video

× Il tuo browser è obsoleto.

Ancora un tramonto mozzafiato sulla Liguria. Le serate di novembre continuano a regalare uno spettacolo di colori che illumina e impreziosisce il cielo della Liguria.

Da Terrazza Colombo stasera, venerdì 28 novembre, le telecamere diPrimocanale hanno ripreso il tramonto che ha colorato la città di rosa rendendo l'atmosfera davvero magica. Le leggere nubi e le luci della città che al calare della sera illuminano il porto e le strade del capoluogo hanno fatto il resto.