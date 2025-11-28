Ricerca persona a Borzonasca: 72enne di Acqui Terme scomparso durante visita ad amici

Un anziano di 72 anni originario di Acqui Terme è "svanito nel nulla" nel pomeriggio di oggi durante una visita ad amici a Borzonasca. L'uomo, che si trovava in giardino con il gruppo, si è allontanato senza preavviso, lasciando il cellulare sul posto. Da allora, nessuna traccia. Le ricerche, scattate al calar della sera, coinvolgono un imponente dispiegamento di forze tra vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari.

L'allarme lanciato dagli amici

L'allarme è stato lanciato dagli amici poco dopo le 17, quando l'anziano non è rientrato. Originario del Piemonte, l'uomo era arrivato in Liguria per trascorrere una giornata in compagnia di conoscenti nella zona di Borzonasca. Secondo le prime ricostruzioni, i presenti lo hanno visto dirigersi verso l'esterno della proprietà, forse per una passeggiata solitaria, ma il suo improvviso allontanamento ha presto destato preoccupazione, soprattutto con il sopraggiungere del buio autunnale.

Dispiegamento di forze per le ricerche