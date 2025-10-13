In arrivo a Savona la nave Humanity 1 con a bordo 45 migranti

Foto di Sos Humanity

È in arrivo nel porto di Savona la nave Ong "Humanity 1", con a bordo 45 migranti salvati dalla tratta mediterranea tra cui otto minori non accompagnati. L'arrivo dell'imbarcazione è previsto per la giornata di domani.

La Humanity 1 naviga sotto bandiera tedesca. Dopo un lungo lavoro di conversione, è una delle navi di soccorso più grandi e meglio equipaggiate del Mediterraneo. Tra le altre cose, la nave dispone di un’area di accoglienza per donne e bambini e di un’infermeria.

Il racconto del salvataggio

"Il nostro equipaggio ha sentito un ripetitore mayday dall'aereo Frontex Eagle 1 che riportava di una barca in pericolo" racconta l'equipaggio sui social. "Quando la nostra nave di soccorso è arrivata sul posto, una pattuglia della cosiddetta Guardia Costiera libica era già lì, è partita senza avviare misure di soccorso o rispondere alle chiamate radio del nostro equipaggio. La barca di gomma con a bordo i migranti era sovraffollata e stava praticamente affondando. Il nostro equipaggio è riuscito a portare tutti i sopravvissuti a bordo della nostra nave di soccorso. Al termine del salvataggio, due pattuglie della cosiddetta Guardia Costiera libica si sono avvicinati e hanno sparato diverse decine di volte alla barca già vuota".

