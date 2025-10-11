Cronaca

Finto carabiniere truffa anziana: arrestato sul treno per Napoli

La donna si è accorta della truffa soltanto quando ha chiamato la figlia
1 minuto e 7 secondi di lettura
di a.d.
I carabinieri della Stazione di Rapallo nella serata del 10.10.2025 hanno denunciato in stato di libertà un 36enne italiano ritenuto gravemente indiziato di aver commesso una truffa ai danni di un’anziana signora 80enne con la tecnica del “finto maresciallo dei carabinieri”.

Nello specifico, la vittima veniva chiamata al telefono cellulare da un call center e un sedicente maresciallo dell’arma spiegava all’anziana che si sarebbe recato a casa sua abitazione al fine di riscuotere la somma di 5000€, suddivisa tra monili d’oro e contanti, in quanto era stato causato un grave incidente da parte della figlia con l’autovettura di proprietà della famiglia.

Purtroppo la truffa veniva portata a termine e la signora cedeva al sedicente carabiniere quanto pattuito, realizzando, solo successivamente e dopo aver consultato la figlia, di essere stata vittima di una truffa. Successivamente, i carabinieri della stazione di Rapallo, raccolta la denuncia, iniziavano le indagini che consentivano di intercettare la posizione del soggetto su un treno diretto a Napoli e di bloccarlo all’arrivo nel capoluogo campano.

Il soggetto è stato trovato ancora in possesso di tutta la refurtiva, identificato è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

