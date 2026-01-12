Arriva il Cagliari: Genoa, operazione aggancio. Probabili formazioni. Live dalle 18.30

A destra Norton-Cuffy, nuova stella rossoblù (foto Genoa Cfc)

In archivio il girone d’andata, sipario su una seconda parte di campionato annunciata ad alto tasso adrenalinico per un Genoa che ancora paga la falsa partenza d’inizio autunno. Con l’arrivo di De Rossi si viaggia oltre la media salvezza (10 punti in 9 partite), ma ancora non basta per cancellare la totale mancanza di vittorie nella gestione Vieira.

Ancora i sardi sulla strada di DDR

A distanza di neanche due mesi, c’è ancora il Cagliari sulla strada di DDR, che proprio in Sardegna a novembre visse la sua prima trasferta da tecnico del Grifone. Al termine di quel pirotecnico 3-3, tutti più o meno scontenti per un punto senz’altro prezioso, ma che da entrambe le angolazioni potevano essere 3.

Rossoblù allo specchio, con nessuna variazione sul tema: c’è un terz’ultimo posto da tenere il più lontano possibile. Per questo il Genoa, in classifica a -3 dai sardi, vara l’operazione aggancio in quello che sarà l’ultimo confronto diretto stagionale al Ferraris. Nonostante cominci oggi il girone di ritorno.

Annunciata una partita vivace, perché il Cagliari è squadra brillante e il Grifone non è certo abbonato agli 0-0. Sullo sfondo, sussurri di mercato silenziati almeno per qualche ora. Perché oggi ci si gioca un’ampia fetta di salvezza.

Giocheranno i soliti noti, rinfrancati dalla prestazione di giovedì al Meazza, con la promessa di mettere in campo quella brillantezza clamorosamente mancata una decina di giorni fa contro il Pisa.

Le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez, Idrissi; Adopo, Prati, Mazzitelli; Palestra, S. Esposito; Kilicsoy

Arbitro La Penna; assistenti Laudato e Ceccon; quarto uomo Sacchi; Var Nasca, Avar Maresca

Indisponibili Genoa: Ekuban, Gronbaek, Siegrist, Cornet, Onana (di rientro dalla Coppa d’Africa)

Indisponibili Cagliari: Felici, Belotti, Deiola, Mina, Folorunsho