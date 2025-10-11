Cronaca

Prima firma in caserma, poi fa un furto con strappo: 19enne finisce in carcere

La polizia di Stato ha arrestato un 19enne tunisino in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova.

Prima il furto con spray urticante

Lo scorso aprile il giovane, insieme a due connazionali, aveva rapinato un passante in via San Luca: i tre lo avevano avvicinato e dopo avergli sottratto il portafogli dalla tasca, erano fuggiti minacciandolo con uno spray urticante.

Poi il furto con strappo di una collanina

Il 19enne era stato identificato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ma qualche giorno fa, nonostante la misura, ha commesso un furto con strappo in piazza delle Vigne. Sulla scorta delle risultanze la Procura della Repubblica ha richiesto l’aggravamento di pena e ieri, giorno in cui il 19enne si è recato in Commissariato San Fruttuoso per ottemperare all’obbligo di firma, è stato arrestato e condotto al carcere di Marassi.

