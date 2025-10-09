Scontri tra ultrà di Genoa e Sampdoria, emesse tre condanne e tre multe

Tre condanne, da un minimo di cinque mesi a un massimo di un anno e due mesi, e tre multe sono state emesse dalla giudice Alice Serra nei confronti di sei tifosi della Sampdoria e del Genoa coinvolti negli scontri a piazza Alimonda a maggio 2024. Da quell'episodio era poi partita una escalation di violenza tra le due tifoserie culminata con i tafferugli del derby di Coppa Italia a settembre di un anno fa.

La pm aveva chiesto il doppio delle pene. I tre doriani, assistiti dagli avvocati Matteo Carpi e Pietro Bogliolo, erano accusati di resistenza aggravata e rissa e hanno ottenuto una riduzione delle condanne grazie all'equiparazione delle aggravanti alle attenuanti generiche. Per i tre genoani, a cui era contestata solo la rissa, la giudice ha stabilito una multa di 800 euro ciascuno. Nelle scorse settimane, altri cinque blucerchiati aveva ottenuto il via libera alla messa alla prova per 180 giorni con 360 ore di lavori socialmente utili.

