Cronaca

Torna alla homepage

Scontri tra ultrà di Genoa e Sampdoria, emesse tre condanne e tre multe

54 secondi di lettura
di redazione

Tre condanne, da un minimo di cinque mesi a un massimo di un anno e due mesi, e tre multe sono state emesse dalla giudice Alice Serra nei confronti di sei tifosi della Sampdoria e del Genoa coinvolti negli scontri a piazza Alimonda a maggio 2024. Da quell'episodio era poi partita una escalation di violenza tra le due tifoserie culminata con i tafferugli del derby di Coppa Italia a settembre di un anno fa.

La pm aveva chiesto il doppio delle pene. I tre doriani, assistiti dagli avvocati Matteo Carpi e Pietro Bogliolo, erano accusati di resistenza aggravata e rissa e hanno ottenuto una riduzione delle condanne grazie all'equiparazione delle aggravanti alle attenuanti generiche. Per i tre genoani, a cui era contestata solo la rissa, la giudice ha stabilito una multa di 800 euro ciascuno. Nelle scorse settimane, altri cinque blucerchiati aveva ottenuto il via libera alla messa alla prova per 180 giorni con 360 ore di lavori socialmente utili.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook  

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 29 Luglio 2025

Scontri al derby di Genova, revocati i domiciliari a quattro ultrà della Samp

Potranno tornare al lavoro con il solo obbligo di stare a Genova
Lunedì 14 Luglio 2025

Scontri durante il derby, arrestati due ultrà della Sampdoria e cinque ai domiciliari

L'accusa, a vario titolo, è di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, porto d'armi e violazione di Daspo.
Mercoledì 11 Giugno 2025

Scontri al Derby di Genova: Procura chiede l’arresto di 11 ultrà della Sampdoria

La Procura di Genova ha richiesto l’arresto di 11 ultrà della Sampdoria per i disordini avvenuti il 25 settembre 2024 durante il derby di Coppa Italia contro il Genoa. I tifosi sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di oggetti, con alcuni coinvolti anche nell’assalto al pullman de