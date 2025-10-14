Regione, scontro in aula sulla nuova legge: bocciata la richiesta di sospensiva

Lunga e accesa discussione in Regione attorno alla nuova legge relativa all’organizzazione interna di Regione Liguria. Tre i punti cruciali: la revisione degli organismi interni di valutazione, l'istituzionalizzazione della figura del capo di gabinetto del presidente della giunta regionale e la creazione del responsabile dell’attuazione del programma di governo.

Il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna ha portato in aula una sospensiva per chiedere il rinvio della trattazione tra quattro al fine di rivedere le misure potenzialmente in contrasto con le normative nazionali e definire un quadro di riforma coerente con i principi fondamentali della legislazione statale. Questo documento non funziona: prevede costi maggiori, nessun benificio per i cittadini liguri e porta con sè un impoverimento del consiglio regionale". A quel punto l'opposizione ha iniziato a presentare emendamenti utili a cambiare il testo della nuova legge: in tutto si contano circa 60 emendamenti.

“La nuova legge sull’organizzazione interna di Regione Liguria non costerà un euro in più ai cittadini - controbatte Alessandro Bozzano, consigliere regionale di Vince Liguria-Noi Moderati e presidente della prima commissione Bilancio e affari istituzionali -. Tutto ciò che è stato detto dall’opposizione in questi giorni a mezzo stampa e in aula è puntualmente smentito dal testo stesso della legge. La sinistra ha fatto riferimento a 1.8 milioni di euro di risorse necessarie all’attuazione della norma: è la cifra indicata nel testo, che però precisa anche che tali risorse sono già allocate, ossia sono già comprese nel bilncio regionale attuale".

"Si tratta di un provvedimento in contrasto con la carta costituzionale - spiega il consigliere Pd Federico Romeo - una misura che creerà tanti problemi perchè prevede l'introduzione di funzionari politici nominati che andranno ad avere la funziona di controllare dirigenti che hanno vinto un concorso all'interno della pubblica amministrazione si va a ledere l'indipendenza e la trasparenza del lavoro dell'ente Regione Liguria".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook