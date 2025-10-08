Scooter contro autobus a Marassi, 17enne al pronto soccorso

Un giovanissimo all'ospedale e danni ingenti per un autobus. È il bilancio dell'incidente avvenuto qualche minuto dopo le 12 in via Raffaele Ricca, a Marassi, a due passi dal capolinea del 37.

I soccorsi

Ancora non è chiara la dinamica ma, dalle prime informazioni, sembrerebbe che il ragazzo, di 17 anni, fosse in sella allo scooter guidato da un'altra persona che ha scontrato la parte frontale destra del mezzo pubblico. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica e gli agenti della polizia locale. Il 17enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Non si sono registrati feriti tra i passeggeri.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook