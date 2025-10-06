Cronaca

Ubriaco si rifiuta di scendere dal bus arrivato in rimessa: era ricercato

L'uomo era chiaramente ubriaco ed era aggressivo
51 secondi di lettura
di Redazione

È stato arrestato un uomo di 50 anni identificato dalla polizia dopo che ha impedito a un autista dell'autobus di entrare in rimessa. La Polizia di Stato di Genova ha deferito l'uomo ecuadoriano per interruzione di pubblico servizio e lo ha sanzionato per ubriachezza manifesta.

Ieri sera le volanti dell'U.P.G.S.P. sono intervenute in piazzetta Dinegro in soccorso di un autista di autobus che non riusciva a rientrare in rimessa a fine servizio per via del 50enne che si rifiutava di scendere. Al capolinea, l'uomo, palesemente sotto effetto di sostanze alcoliche e con fare aggressivo, non voleva lasciare il bus, pertanto l'autista ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che, giunte sul posto, lo hanno bloccato e portato in Questura.

Da accertamenti è risultato colpito da un rintraccio e con diversi precedenti di Polizia ed è stato deferito.

