Ubriaco si rifiuta di scendere dal bus arrivato in rimessa: era ricercato

È stato arrestato un uomo di 50 anni identificato dalla polizia dopo che ha impedito a un autista dell'autobus di entrare in rimessa. La Polizia di Stato di Genova ha deferito l'uomo ecuadoriano per interruzione di pubblico servizio e lo ha sanzionato per ubriachezza manifesta.
L'uomo era chiaramente ubriaco ed era aggressivo
Ieri sera le volanti dell'U.P.G.S.P. sono intervenute in piazzetta Dinegro in soccorso di un autista di autobus che non riusciva a rientrare in rimessa a fine servizio per via del 50enne che si rifiutava di scendere. Al capolinea, l'uomo, palesemente sotto effetto di sostanze alcoliche e con fare aggressivo, non voleva lasciare il bus, pertanto l'autista ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che, giunte sul posto, lo hanno bloccato e portato in Questura.
Da accertamenti è risultato colpito da un rintraccio e con diversi precedenti di Polizia ed è stato deferito.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Flotilla, piazze, interessi nascosti, contraddizioni: il flop della politica
Che difficile guidare a Genova strozzata dalle soste in doppia fila