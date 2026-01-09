Strage Crans Montana, arrestato il titolare per "potenziale rischio di fuga"

Jacque Moretti con la moglie

Il proprietario del Le Constellation di Crans-Montana, Jacques Moretti, è in stato di fermo per "potenziale rischio di fuga". Il provvedimento dev'essere ora convalidato dal tribunale delle misure coercitive del Vallese. Secondo i media svizzeri, la custodia cautelare è stata disposta dalla procuratrice generale responsabile, Catherine Seppey. Il rischio di fuga può essere mitigato da misure alternative, come l'uso di un dispositivo elettronico o il pagamento di una cauzione. L'accusa chiede pertanto al tribunale di imporre misure restrittive per il suo rilascio in condizioni alternative. Jacques Moretti è presunto innocente.



Nel pomeriggio la conferma dalla Procura svizzera: "Considerate le sue dichiarazioni, il suo percorso di vita e la sua situazione in Svizzera e all'estero il pubblico ministero ha stimato che il pericolo di fuga è concreto". Così la procuratrice generale di Sion Béatrice Pilloud spiega, in una nota, la richiesta di arresto per Jacques Moretti. Nel corso dell'interrogatorio di oggi "una nuova analisi del rischio di fuga è stata svolta in maniera dettaglia", aggiunge la magistrata.

Le parole della moglie fuori all'uscita dalla Procura

"I miei pensieri costanti per le vitime e le persone che si stanno battendo tra la vita e la morte oggi, è una tragedia inimmaginabile e non avrei mai potuto immaginare che questo si potesse verificare in un nostro locale e voglio scusarmi". Lo ha detto Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation, uscendo in lacrime dagli uffici della procura di Sion.