Detenuto prende a pugni in faccia un agente: violenza nel carcere della Spezia

È finito all'ospedale l'agente della polizia penitenziaria aggredito brutalmente da un giovane detenuto nel carcere della Spezia. Dalle prime informazioni sembrerebbe che senza un chiaro motivo, l'uomo abbia preso a pugni in faccia l'agente. Il detenuto è arrivato nella casa circondariale ligure il 9 agosto dopo essere stato arrestato in Piemonte per spaccio.

Tre aggressioni al giorno: la media italiana

A denunciare l'aggressione è Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria. "Ancora una grave aggressione ai danni di appartenenti alla Polizia penitenziaria! I quali continuano a riportare, non in pochi casi, lesioni anche di natura permanente. Questo è accaduto ma sono mediamente tre al giorno le aggressioni dei detenuti ai danni degli operatori penitenziari in tutto il Paese, rispetto alle quali si registra la sostanziale inerzia del ministero e, più in generale, del governo".

“È assolutamente indispensabile e urgente – incalza ancora il leader della Uila PP – rafforzare e potenziarne equipaggiamenti e dotazioni strumentali - ci riferiscono che a La Spezia mancano strumenti importanti come Radio e Telefoni Agenti".

Infine, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al ministero della Giustizia chiediamo maggiore rigore e immediate sanzioni per quei detenuti violenti, alla Spezia il regime stringente per questi soggetti è tardivo e in alcuni casi neanche applicato" conclude Pagani.

