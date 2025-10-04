Rubava all'anziana che accudiva: badante finisce in carcere

È finita in manette una badante di 67 anni arrestata dai carabinieri della Stazione di Camogli per aver commesso diversi furti nell'abitazione della signora che accudiva.

Le prime conferme dalle immagini di videosorveglianza della casa

I militari, dopo la denuncia della vittima, che si era accorta di ammanchi di denaro dalla propria abitazione per circa mille euro, hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installato all'interno della casa. Così hanno riscontrato che la badante aveva effettivamente sottratto il contante dal portafoglio e dai cassetti dell'abitazione.

In borsa aveva le banconote fotografate

I carabinieri, dunque, considerato che i precedenti furti erano avvenuti con cadenza quasi giornaliera, hanno fotografato i seriali di ulteriori banconote custodite dalla signora e, alla prima occasione, hanno fermato la badante, trovandola in possesso proprio del denaro fotografato, ammontante a circa 800 euro, che è stato restituito alla vittima.

La donna è stata dunque arrestata in flagranza di reato e tradotta presso il carcere di Pontedecimo, in attesa della convalida.

