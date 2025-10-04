Accoltellarono un giovane fuori dalla discoteca: arrestati tre ragazzi per tentato omicidio

Sono stati arrestati questa mattina tre ragazzi di 21, 22 e 26 anni, ritenuti i responsabili della grave aggressione avvenuta il 18 maggio fuori da una discoteca di Albenga, in cui un giovane ecuadoriano era stato picchiato e accoltellato alla schiena.

Nelle prime ore della mattinata odierna, nei comuni di Imperia, Diano Marina e Cervo, i carabinieri della compagnia di Albenga, con il supporto dei militari della Compagnia di Imperia, al termine della articolata indagine hanno arrestato i tre cittadini italiani, di origine albanese.

Due dei soggetti sono stati tradotti in carcere, mentre il terzo e più giovane indagato è stato sottoposto all’obbligo di dimora con permanenza notturna in casa.

La vittima era intervenuto per aiutare due ragazze

Da quanto emerso, due degli aggressori, all'uscita del locale notturno, avevano importunato due ragazze a bordo di un'automobile, scuotendo "per gioco" la loro piccola utilitaria, provocando la reazione prima delle stesse ragazze e poi della vittima e dei suoi amici, che erano intervenuti a difesa delle ragazze redarguendo i due. La discussione è rapidamente degenerata, il giovane sud americano è stato colpito con calci, pugni e poi accoltellato con due fendenti alla schiena, che gli avevano provocano delle gravissime lesioni in zone vitali.

Il giovane era stato aiutato da una soccorritrice fuori servizio

Il 22enne vittima della brutale aggressione, dapprima soccorso immediatamente sul posto da una volontaria della pubblica assistenza che si trovava casualmente sul luogo dell'evento, era stato poi trasportato in 'codice rosso' all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è rimasto ricoverato per un lungo periodo.

Analizzate le immagini di videosorveglianza e ascoltati i testimoni

Gli accertamenti svolti dai carabinieri, con l'analisi dei vari sistemi di videosorveglianza, l'ascolto di numerosi testimoni e servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno permesso di identificare i tre autori dell’aggressione, due dei quali tra l'altro già colpiti da interdizione a frequentare locali pubblici, per essersi resi colpevoli di analoghi episodi.