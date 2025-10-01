Cronaca

Sopralluogo della pm nella scuola di Voltri: continuano le indagini sulla caduta del bimbo di 7 anni

di Annissa Defilippi
Il luogo dell'incidente
Tredici giorni dopo la tragedia, la pm Patrizia Petruzziello ha visitato la scuola di Voltri dove, il 18 settembre, un bimbo di sette anni è precipitato. Il piccolo è ancora ricoverato all’ospedale Gaslini in condizioni stabili ma gravissime.

Ispezione per ricostruire i fatti

Accompagnata dal vice della mobile Federico Mastorci, la pm ha ispezionato le aule, le scale e il terrazzo da cui il bimbo è caduto, per ricostruire il percorso compiuto e verificare eventuali carenze strutturali del polo Res, dedicato ai bambini con esigenze educative speciali.

Documentazione e indagini in corso

Nei giorni scorsi, gli investigatori hanno raccolto la documentazione per identificare il proprietario e il gestore della struttura. La procura ha aperto un fascicolo per abbandono di minore aggravato dalle lesioni gravissime, attualmente a carico di ignoti.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto emerso, il bambino è stato lasciato incustodito per almeno venti minuti, durante i quali ha vagato per i corridoi, salito una scala priva di corrimano, attraversato una portafinestra socchiusa (o facilmente apribile) e raggiunto il terrazzo. Lì ha scavalcato il muretto di protezione, si è spostato sul cornicione e infine è caduto.

Quesiti sulle responsabilità

Le indagini mirano a chiarire come il piccolo sia sfuggito al controllo di docenti e operatori socio-assistenziali. Nella sezione, che ospita 13 alunni con esigenze speciali, ogni bambino è seguito da una persona. Quel giorno, nonostante l’assenza dell’insegnante del bimbo, il personale presente superava il numero degli studenti.

Le lamentele del padre

Il papà del piccolo, oltre a denunciare la mancanza di controllo sul figlio, ha espresso a Primocanale il suo disappunto per le modalità con cui i responsabili del polo Res di Voltri gli hanno comunicato l’accaduto.

