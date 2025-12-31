Tiene in casa 7 kg chili di fuochi d'artificio e petardi, denunciato dai carabinieri

Ha fatto esplodere petardi e razzi dalla propria abitazione, da un controllo è poi emerso che in casa ne aveva 7 chili.

Per questo motivo un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali della provincia di Genova, durante un controllo del territorio per prevenire danni a cose o persone e incendi boschivi. I militari hanno identificato un genovese che era solito lanciare petardi e razzi da strade delle zone montante della provincia: una volta perquisita l'abitazione, è emerso come l'uomo tenesse in casa quasi 7 kg di materiale esplodente come fuochi d'artificio e petardi, due chili in più rispetto al limite consentito.

L'uomo, presunto innocente fino ad eventuale condanna definitiva, è stato denunciata all’Autorità Giudiziaria per l’illecita detenzione di esplosivi e per accensioni ed esplosioni pericolose. Il materiale illecitamente detenuto è stato sequestrato.