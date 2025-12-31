Turista colto da malore in piazza Caricamento, la polizia locale gli salva la vita

Un turista di 65 anni, in visita a Genova, è stato salvato dalla polizia locale di Genova dopo essere stato colto da un arresto cardiaco.

L'episodio è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17.30 in piazza Caricamento: l'uomo, a bordo di un autobus turistico proveniente dalla Serbia, improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato a terra.

Salvataggio provvidenziale

Gli agenti della polizia locale, allertati da alcuni passanti che segnalavano che qualcuno era svenuto, si sono recati sul posto trovando il turista riverso a terra: immediatamente hanno avviato le manovre di soccorso. Mentre uno degli agenti praticava il massaggio cardiaco, un altro è riuscito a recuperare il defibrillatore posto sotto il porticato dell'Acquario di Genova: grazie a tre scariche elettriche, un agente formato al primo soccorso è riuscito a rianimare l'uomo, portato poi in ospedale da un'ambulanza.

Fondamentale anche la collaborazione degli altri passeggeri del bus turistico e della moglie dell’uomo, che, grazie alla mediazione in lingua inglese degli agenti, ha fornito le informazioni sanitarie necessarie. All’arrivo dei sanitari, la Polizia Locale ha continuato a prestare supporto attivo, collaborando anche nel trasporto del ferito sulla barella fino al mezzo di soccorso, che lo ha poi condotto in ospedale.

«Questo intervento dimostra quanto la presenza capillare della Polizia Locale e la formazione sul primo soccorso siano determinanti per la sicurezza dei cittadini e dei visitatori- ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscogliosi- La prontezza, la professionalità e il coordinamento degli agenti hanno fatto la differenza, salvando una vita. A loro va il ringraziamento dell’amministrazione comunale e di tutta la città».