Chi era Giancarlo D'ambra, il genovese di 27 anni morto a Bargagli

Si è trasformato in tragedia il giro in moto nell'entroterra di Genova di Giancarlo D'Ambra, 27 anni, morto dopo essersi schianto per cause ancora in fase di accertamento sulla statale 45 "Di Val Trebbia", al km 20. Erano appena passate le 17 di domenica pomeriggio.

La dinamica dell'incidente

Il giovane, appassionato di moto, avrebbe perso autonomamente il controllo della moto andando a sbattere contro il guardrail, all'altezza di via Martini. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori: per il giovane, che viveva a Genova ma era di origine siciliana, non c'è stato nulla da fare. Ora la polizia stradale, diretta da Paola Zappavigna, indaga sull'accaduto. Per confermare la dinamica dell'incidente sono stati effettuati i rilievi sul tratto di statale in cui il giovane si è schiantato.

Solo dieci giorni fa un'altra giovane vita spezzata

Il 27enne è la quindicesima vittima in provincia di Genova. Sono state tredici le persone che dall'inizio dell'anno hanno perso la vita in città, altre due sulle alture. Solo dieci giorni fa Genova diceva addio a David La Corte, 26 anni, deceduto dopo un incidente sempre in moto nella frazione di Borgo Fornari, nel Comune di Ronco Scrivia.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook





