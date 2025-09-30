Rompe il polso a un militare, 26enne arrestato in centro storico

Ancora un episodio di violenza in centro storico, questa volta in piazza Banchi. Un giovane di 26 anni, di nazionalità gambiana, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità.

L'incidente è avvenuto intorno alle 2 durante un controllo di routine effettuato da una pattuglia dell'esercito. Il fermato, secondo quanto riferito, ha reagito in maniera aggressiva, opponendosi al controllo e causando lesioni a uno dei militari intervenuti. Il militare, un operatore dell'esercito, ha riportato la frattura del polso e una distorsione al ginocchio. Immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Il giovane, dopo essere stato immobilizzato e arrestato, è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito.