Cronaca

Torna alla homepage

Rompe il polso a un militare, 26enne arrestato in centro storico

45 secondi di lettura
di An.De.
Ancora un episodio di violenza in centro storico, questa volta in piazza Banchi. Un giovane di 26 anni, di nazionalità gambiana, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità.
 
L'incidente è avvenuto intorno alle 2 durante un controllo di routine effettuato da una pattuglia dell'esercito. Il fermato, secondo quanto riferito, ha reagito in maniera aggressiva, opponendosi al controllo e causando lesioni a uno dei militari intervenuti. Il militare, un operatore dell'esercito, ha riportato la frattura del polso e una distorsione al ginocchio. Immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Il giovane, dopo essere stato immobilizzato e arrestato, è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito.
 
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
 
TAGS