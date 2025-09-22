Cronaca

Trovato con una bomboletta spray, in casa aveva pistole e anfetamine: arrestato

Il blitz è scattato dopo che una pattuglia ha fermato il tunisino, trovandolo con una bomboletta spray al peperoncino
di Redazione

Un tunisino che in casa nascondeva 218 grammi di metanfetamine, oltre a uno zaino contenente un pugnale lungo oltre 40 centimetri e una pistola giocattolo in metallo modificata, è stato arrestato in un'operazione congiunta della polizia di frontiera con il commissariato di Ventimiglia e il supporto delle unità cinofile della guardia di finanza.

Il blitz è scattato dopo che una pattuglia ha fermato il tunisino, trovandolo con una bomboletta spray al peperoncino. Dagli accertamenti sono subito emersi i suoi numerosi precedenti per spaccio e porto abusivo di armi.

È così scattata la perquisizione domiciliare, dalla quale sono emersi la droga e le armi

È così scattata la perquisizione domiciliare, dalla quale sono emersi la droga e le armi, oltre a materiale per il confezionamento e una dose già pronta per lo spaccio. L'arresto è già stato convalidato dal gip di Imperia e sono in corso accertamenti per chiarire a che titolo il tunisino occupasse l'appartamento. Il valore al dettaglio dello stupefacente è stimato in oltre 40mila euro. 

