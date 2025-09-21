Incidente in Sopraelevata: moto tampona auto, lunghe code

Coda in Sopraelevata, immagine d'archivio

Incidente lungo la Strada Sopraelevata di Genova questa mattina poco dopo le ore 11: una moto, diretta verso ponente, ha tamponato un'auto. Ferito il conducente del motociclo.

E' successo all'altezza di Villa Croce, nelle corsie della Aldo Moro dirette verso Sampierdarena. Forse un brusco rallentamento o una distrazione la causa del tamponamento: a bordo della moto un uomo di 53 anni, che nello scontro è rimasto ferito. Sul posto la Croce Bianca di Castelletto. I sanitari hanno trasportato l'uomo al Villa Scassi di Genova Sampierdarena in codice giallo.

Chiuso e poi riaperto l'ingresso della Sopraelevata dalla Foce, rotonda 9 novembre 1989.

