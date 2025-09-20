Incidente stradale a Varese Ligure, auto fuoristrada: muoiono due fratelli

La zona del Passo Cento Croci vicino al luogo della tragedia

Due fratelli di Zignano hanno perso la vita in un incidente stradale nel comune di Varese Ligure in località Pecorara in alta Val di Vara vicino al Passo di Cento Croci al confine con l'Emilia Romagna. Inutili i soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione i due erano usciti in cerca di funghi e sono finiti con la jeep in un burrone mentre rientravano verso casa poco dopo mezzogiorno. Uno dei due è stato sbalzato fuori dell abitacolo mentre l'altro è rimasto incastrato tra le lamiere.

L'allarme è stato dato da altri fungaioli. Sul posto i militi della croce rossa di Varese ligure e della pubblica assistenza di San Pietro Vara oltre che dei vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato e i sanitari del 118.

Secondo quanto riferito a Primocanale dal sindaco di Varese Ligure Mauro Rattone, sarebbero noti per fare spesso la legna in quella zona.

