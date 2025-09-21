Cronaca

Torna alla homepage

Incendi nell'imperiese, bruciano i boschi di Diano San Pietro

31 secondi di lettura
di Redazione
Incendio nel ponente ligure, immagine d'archivio

Continuano a bruciare i boschi nell'area di Diano San Pietro, in provincia di Imperia. Le fiamme si erano già sviluppate nei giorni scorsi, fortunatamente senza toccare l'abitato, e dalla sera di sabato intorno a mezzanotte sono nuovamente divampate. Dall'alba di domenica nuovamente in azione i Vigili del Fuoco di Imperia, chiamati a spegnere le fiamme e bonificare l'area. E' prevista la chiusura dell'intervento entro la giornata di domenica 21 settembre. Sul posto anche i locali Vab, volontari anti incendio boschivo.

 Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 06 Settembre 2025

Incendio sulle alture di Sanremo, tre intossicati e danni

Un incendio è divampato in tarda mattinata nell'entroterra di Sanremo a ridosso di via Buonmoschetto estendendosi fino a lambire alcune aree agricole, serre e abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre dei volontari antincendio, che hanno lavorato fino al primo pomeriggio