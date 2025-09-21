Incendi nell'imperiese, bruciano i boschi di Diano San Pietro

Incendio nel ponente ligure, immagine d'archivio

Continuano a bruciare i boschi nell'area di Diano San Pietro, in provincia di Imperia. Le fiamme si erano già sviluppate nei giorni scorsi, fortunatamente senza toccare l'abitato, e dalla sera di sabato intorno a mezzanotte sono nuovamente divampate. Dall'alba di domenica nuovamente in azione i Vigili del Fuoco di Imperia, chiamati a spegnere le fiamme e bonificare l'area. E' prevista la chiusura dell'intervento entro la giornata di domenica 21 settembre. Sul posto anche i locali Vab, volontari anti incendio boschivo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook