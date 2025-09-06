Incendio sulle alture di Sanremo, tre intossicati e danni

Un incendio è divampato in tarda mattinata nell'entroterra di Sanremo a ridosso di via Buonmoschetto estendendosi fino a lambire alcune aree agricole, serre e abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre dei volontari antincendio, che hanno lavorato fino al primo pomeriggio per bonificare l'area con una decina di mezzi in azione tra cui un elicottero. È stato richiesto l'intervento del personale sanitario del 118 per alcuni tre casi di intossicazione da fumo trattati sul posto. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per risalire all'origine delle fiamme alimentate dal vento. Secondo alcuni testimoni il rogo sarebbe scaturito da un fuoco acceso da un privato per bruciare alcune sterpaglie.

