Cronaca

Torna alla homepage

Auto "vola" su fila di vetture parcheggiate, illeso il conducente

E' successo a Chiavari nella notte
47 secondi di lettura
di E.P.
Una ambulanza in servizio, immagine d'archivio

Paura per il conducente di una auto questa notte nel centro di Chiavari, in viale Sergio Kasman: l'uomo al volante ha infatti perso il controllo del mezzo ed è letteralmente "volato" sopra a una fila di vetture che erano parcheggiate davanti a un noto concessionario.

La sua auto "aggrappata" alle altre parcheggiate

L'incidente è avvenuto dopo l'una di questa notte e nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono arrivati i soccorsi della Croce Verde di Chiavari e l'automedica Tango1, ma l'uomo classificato in codice giallo non presentava ferite. E' stato comunque portato all'ospedale di Lavagna per i controlli del caso. Sul posto sono invece arrivati i Vigili del Fuoco di Chiavari che si sono occupati di liberare le auto incidentate e spostare la vettura coinvolta, che era rimasta aggrappata alle altre parcheggiate.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Passo Cento Croci
Sabato 20 Settembre 2025

Incidente stradale a Varese Ligure, auto fuoristrada: muoiono due fratelli

I due uomini, quarantenni, lasciano cinque figli