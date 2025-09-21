Cronaca

Torna alla homepage

Pestato in corso Italia: 28enne intubato, è grave

Il ragazzo era incosciente. E' al San Martino. Il pestaggio in lungomare Lombardo
42 secondi di lettura
di Eva Perasso
L'inizio lato ovest di lungomare Lombardo, da corso Italia

Questa mattina verso le 5 si è scatenata una rissa nella zona di corso Italia, a Genova. Il bilancio è di un ferito grave che ha subito percosse, un ragazzo di 28 anni, che è stato portato in codice rosso al San Martino di Genova.

Incosciente e intubato

La chiamata al 118 è arrivata alle 4,45: arrivava da lungomare Lombardo, l'arteria pedonale sotto l'abbazia di San Giuliano, in corso Italia. Il ferito è un giovane di 28 anni, che riporta un trauma cranico in seguito alle percosse subite. Il ragazzo, incosciente, è stato soccorso dai sanitari della Croce Bianca Genovese e dell'auto medica Golf1. Intubato, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico San Martino. Sul posto i Carabinieri della vicina caserma di San Giuliano.

 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS