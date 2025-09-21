Pestato in corso Italia: 28enne intubato, è grave

L'inizio lato ovest di lungomare Lombardo, da corso Italia

Questa mattina verso le 5 si è scatenata una rissa nella zona di corso Italia, a Genova. Il bilancio è di un ferito grave che ha subito percosse, un ragazzo di 28 anni, che è stato portato in codice rosso al San Martino di Genova.

Incosciente e intubato

La chiamata al 118 è arrivata alle 4,45: arrivava da lungomare Lombardo, l'arteria pedonale sotto l'abbazia di San Giuliano, in corso Italia. Il ferito è un giovane di 28 anni, che riporta un trauma cranico in seguito alle percosse subite. Il ragazzo, incosciente, è stato soccorso dai sanitari della Croce Bianca Genovese e dell'auto medica Golf1. Intubato, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico San Martino. Sul posto i Carabinieri della vicina caserma di San Giuliano.

