Blitz antidroga della Polizia nel centro storico, sequestrati hashish e marijuana

La Polizia ha eseguito nella serata di ieri un servizio straordinario di controllo nel centro storico, in risposta alle segnalazioni di cittadini e associazioni riguardo al degrado causato dalla presenza di persone che si dedicano ad attività illecite, tra cui il consumo di droga. L'operazione, coordinata dal Commissariato Centro, ha visto la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, del team cinofili antidroga dell'UPGSP e di una pattuglia Quarto Gamma. Sono state perlustrate diverse aree sensibili, tra cui il Porto Antico, Piazza Caricamento, via di Sottoripa, Piazza Banchi, via della Maddalena, piazza Lavagna e varie vie limitrofe.

250 grammi di hashish e 8 di marijuana

Durante gli accertamenti, in particolare nelle zone più nascoste, il cane antidroga ha scoperto circa 250 grammi di hashish e 8 grammi di marijuana nascosti in anfratti di alcune vie. I ritrovamenti più significativi sono avvenuti sotto un'impalcatura dove sono stati sequestrati due panetti di hashish insieme ad altre dosi pronte per la vendita. Gli stupefacenti sono stati posti sotto sequestro mentre proseguono i controlli per garantire sicurezza e decoro nel cuore della città.

