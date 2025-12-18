Schlein a Genova, incontro "obbligato" con Salis

Elly Schlein a Genova

Elly Schlein torna a Genova per un evento su Gaza, in occasione della kermesse “Che Stella”, organizzato da Music for Peace.

Un appuntamento che non ha solo un valore simbolico, in un luogo diventato emblema del sostegno alla Palestina, ma anche politico, in vista delle elezioni nazionali del 2027, che anche se sembrano lontane, nella sfida interna al centrosinistra, sono molto vicine. La segretaria del Partito Democratico non ha mai nascosto la sua vicinanza a Genova, roccaforte del suo Pd, a trazione progressista, che già durante il congresso nei circoli del 2023, aveva scelto lei a discapito di Stefano Bonaccini (che in quell’occasione vinse in tutti i circoli, per poi uscire sconfitto alle Primarie).

Schlein è attesa nel tardo pomeriggio a Genova, l’appuntamento a Music for Peace é fissato per le 20. Non sono previsti incontro ufficiali, ma la dem troverà sicuramente il tempo per incontrare il neo segretario provinciale Francesco Tognoni (che verrà ufficializzato sabato 20 dicembre al teatro Sivori), e si vocifera anche la sindaca Silvia Salis. La prima cittadina potrebbe non palesarsi all’evento di “Che stella”, anche perché impegnata in Comune per il bilancio, ma tra le due “competitor” potrebbe consumarsi un breve incontro, “obbligato”. Ma di cosa parleranno le due potenziali leader? Un clima tensivo, raccontano i ben informati, non è scemato, anzi. Se la segretaria del principale partito arriva a Genova, la sindaca che rappresenta (anche) un Pd al 30%, non può divincolarsi dal scambiare due parole, anche se legate a doppio mandato con la sfida per palazzo Chigi.

Elly Schlein e Silvia Salis, un dualismo che prosegue, e si inasprisce sempre di più. Sullo sfondo il pass per la sfida a Giorgia Meloni. La segretaria dem ha ribadito più di una volta ai suoi fedelissimi che non disdegna una Salis leader dei riformisti e del movimento dei sindaci, anche in vista di potenziali Primarie, ma non sarebbe comunque disposta a spingere su Salis come candidata presidente. Schlein, d’altronde, deve già vedersela con l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, che non intende indietreggiare. D’altro canto, però, l’ex martellista ha già tracciato la strada: “no alle Primarie, sarebbero un segno di debolezza”, per la sindaca di Genova bisogna scegliere qualcuno che sappia vincere. E chi può farlo? Tradotto: ci vuole un leader, un vincente, capace di sparigliare le carte e mettere in crisi una Meloni ancora forte, dopo oltre tre anni di governo. E Salis, anche se non detto pubblicamente, sa che quel ruolo potrebbe calzarle a pennello, come già avvenuto nel capoluogo ligure. Ma Elly non ci sta, lo hanno già rimarcato, in più momenti over the top, i suoi alleati del partito. Chi la conosce bene sa che il suo “testardamente unitari” continua a essere un mantra, ma non a discapito del suo percorso da leader del campo progressista. Dalla sua però, Salis avrebbe l’appoggio di Matteo Renzi e Dario Franceschini, non proprio i migliori amici di Schlein, a cui non dispiacerebbe un profilo civico e di grande capacità comunicativa come l’ex vicepresidente del Coni.

Per Elly Schlein ci sarà anche il tempo per fare il punto della situazione con i vertici di partito, per capire come stanno andando questi primi mesi di amministrazione a Tursi e per iniziare una lunga e lenta campagna elettorale, che partirà con il referendum sulla giustizia del prossimo marzo. Insomma, il centrosinistra é alla ricerca di un anti Meloni che, al momento, non ha ancora un nome e un cognome ma che potrebbe passare proprio da una sfida con Genova sullo sfondo. Non è trascurabile il ruolo che avrà la possibile nuova legge elettorale che premierebbe ancora di più il candidato premier delle coalizioni, e per il campo progressista diventerebbe dirimente trovare un profilo forte, capace di stanare il ruolo sempre più preminente di Giorgia Meloni.