Presepe di Livellato, la rettifica del comitato

Dal Comitato "Presepe Vivente di Livellato", riceviamo e pubblichiamo:

In riferimento all' articolo recentemente pubblicato su Primocanale - Pagina Ufficiale a firma di Mario Paternostro, riteniamo doveroso, anche vista la stima che abbiamo nei suoi confronti, fare alcune precisazioni che a nostro avviso possano dare la giusta luce al nostro Presepe Vivente.

Pur comprendendo la necessità di catturare l'attenzione dei lettori, il titolo: "Presepio flash con il bue che trascina la capanna" induce chi legge ad immaginare un evento frettoloso, improvvisato, poco curato concernente nel trascinamento di una capanna da parte di un bue.

Peraltro l'evento a cui il titolo fa riferimento, e raccontato nel seguito dell' articolo, non è mai realmente accaduto.

Anche la foto pubblicata non mostra il nostro Presepe ma la scena di una Natività raffazzonata collocata all' interno di un giardino.

Siamo sinceramente dispiaciuti perché quella che speravamo essere un' ottima opportunità per pubblicizzare il nostro Presepe si è trasformata in una presentazione macchiettistica e caricaturale dell' evento fatto addirittura " soprattutto dagli animali".

Il Presepe di Livellato non è fatto "soprattutto dagli animali" è fatto di persone, è l' espressione di un' intera comunità che si mette all' opera mesi prima con creatività passione e determinazione per offrire l' occasione di un' esperienza emozionale immersiva, un atmosfera rara ed autentica dove respirare la vera meraviglia del Natale. Ogni anno tutta la rappresentazione viene costruita attorno ad un diverso tema che le conferisce profondità e significato oltre la semplice azione scenica.

Il tema di quest' anno sarà: "Guardare il mondo dalla mangiatoia e non dal trono" per una nuova prospettiva di pace. Certi della Vostra professionalità, nel rispetto della verità dei fatti e del lavoro svolto da tutti i volontari confidiamo in una vostra cortese rettifica .

Rimaniamo disponibili per eventuali chiarimenti o informazioni aggiuntive.

la foto dell'articolo a cui si fa riferimento è stata modificata in seguito alla richiesta di rettifica