Genova verso l'addio al taser per la polizia locale

Il Comune di Genova è vicino all'addio del progetto di sperimentazione del taser in uso alla polizia locale. Lo conferma l'assessora comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi in Consiglio comunale rispondendo a un'interrogazione presentata dalla consigliera del Partito Democratico Donatella Alfonso sull'utilizzo della pistola elettrica per gestire la sicurezza in città.

La sperimentazione, secondo l'assessore, non sarebbe mai partita

L'assessora spiega che il test dell'uso del taser per la polizia locale di Genova, avviato nel 2022 dalla Giunta Bucci con due dispositivi, non è di fatto mai partito, l'iter si è ormai arenato dal 2024 e la Giunta Salis non intende proseguirlo.

Nell'ultimo mese sono morti in Italia durante interventi del taser

Il tema è quanto mai di attualità: nel corso dell'ultimo mese tre uomini sono morti in Italia durante interventi delle forze dell'ordine in cui è stato impiegato il taser. A Genova lo scorso 17 agosto il 41enne Elton Bani, operaio edile residente a Sant'Olcese, è morto dopo essere stato colpito da un taser utilizzato dai carabinieri intervenuti dopo la segnalazione di alcuni vicini.

"Il periodo di sperimentazione del taser a Genova di fatto non è mai iniziato - commenta Viscogliosi -. La legge prevede che per utilizzare tale strumento sia necessaria una formazione e un regolamento comunale che definisca le modalità della sperimentazione in base ai principi di precauzione e salvaguardia. Questo regolamento non è mai stato emanato".

