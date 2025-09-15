La Spezia, venti persone coinvolte in una rissa davanti a un locale: diversi feriti

E' stato necessario l'intervento di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale per sedare una violenta rissa scoppiata domenica notte nei pressi di un circolo privato della Spezia. Le persone coinvolte sarebbero una ventina, molte delle quali hanno dovuto affidarsi alle cure dei pronto soccorso degli ospedali della Spezia e Sarzana. Tra di loro anche alcuni agenti intervenuti per sedare il parapiglia, che sarebbe cominciato come diverbio all'interno del locale per sfociare in rissa generalizzata all'esterno. Ad avere la peggio due uomini, uno dei quali ha riportato un referto di quaranta giorni. Questa mattina il questore ha comminato la sospensione della vendita di bevande e alimenti al titolare locale per trenta giorni.

