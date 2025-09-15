Mangiano il tonno al ristorante ma si sentono male: ipotesi sindrome sgombroide

Due persone si sono sentite male dopo aver mangiato tonno alla griglia in un ristorante del centro storico di Sarzana, con sospetta intossicazione alimentare da sindrome sgombroide. A seguito dell'allarme lanciato dal pronto soccorso dell’ospedale Sant'Andrea della Spezia, i controlli della ASL 5 sono intervenuti immediatamente sul posto.

L'allarme è stato lanciato quando i due si sono presentati al pronto soccorso

Il Dipartimento di prevenzione della Asl5, attraverso il Servizio veterinario diretto da Mino Orlandi, ha effettuato un'ispezione nel ristorante dove i due clienti avevano pranzato lo stesso giorno. Nel frigorifero della cucina è stato trovato il tonno, sospettato di aver causato i malori. Attualmente sono in corso analisi di laboratorio per verificare la presenza di istamina nel pesce.

Che cos'è la sindrome sgombroide

La sindrome sgombroide è un’intossicazione causata dall’ingestione di pesce non conservato correttamente, caratterizzata da sintomi come bruciore alle fauci, lacrimazione, arrossamenti cutanei, mal di testa, disturbi gastrointestinali e palpitazioni. Questi sintomi possono comparire rapidamente e, sebbene di breve durata, possono simulare una reazione allergica, anche se in realtà l’istamina è prodotta da batteri contaminanti presenti nel cibo, non dal sistema immunitario umano.

Quali sono i prodotti a rischio

Tra i prodotti ittici a rischio ci sono tonno, sgombro, sardine, acciughe e aringhe, che, se mal conservati, favoriscono la proliferazione batterica responsabile della formazione di istamina. Il pesce contaminato, inoltre, non presenta alterazioni visibili a occhio nudo e l’istamina non viene eliminata con la cottura, il congelamento o l’inscatolamento. Per questo motivo è essenziale mantenere la catena del freddo e conservare correttamente i prodotti.

In seguito alle verifiche, è stata disposta la sospensione dell’attività del ristorante e comminate sanzioni amministrative per 4.500 euro. Rimangono inoltre aperte le eventuali responsabilità penali del gestore in caso di esito positivo delle analisi sul tonno repertato.

