Fermati mentre passeggiano, erano ricercati: arrestati dalla polizia

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato due 30enni algerini destinatari di provvedimenti di cattura per esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso il 12 settembre scorso, in ordine al reato di furto aggravato in concorso tra loro.

Nel borsello uno spray urticante

I due, soggetti conosciuti alle forze di Polizia per i numerosi precedenti penali, sono stati fermati per un controllo di routine dagli agenti del Commissariato di Cornigliano, mentre camminavano in via Celesia, intenti a parlare tra loro. Uno dei due, invitato a svuotare il contenuto del borsello, ha estratto uno spray urticante non conforme alle normative vigenti sulla libera vendita e per questo è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.

Dai successivi accertamenti sono emersi i provvedimenti di cattura per la notifica delle ordinanze di custodia cautelare e per il successivo trasporto presso il carcere di Marassi, dove sono stati accompagnati a disposizione dell’A.G.

